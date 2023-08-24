Проливной дождь ожидается завтра в Баку

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами дожди, в отдельных районах полуострова возможны интенсивные осадки. Северо-западный ветер ночью и утром будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана возможны кратковременные ливневые дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, выпадет град. Ночью и утром в некоторых районах туман. В отдельных районах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.