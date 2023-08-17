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Главное Общество

Завтра в Баку будет 37 градусов тепла

Завтра в Баку будет 37 градусов тепла

18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, местами на полуострове вероятны кратковременные дожди.

Будет преобладать северный ветер. Температура воздуха ночью 21-25°, днем 32-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 30-40%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди и грозы, кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.

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