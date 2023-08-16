Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

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17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-37° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются временами дожди, грозы. Местами возможны ливни, град. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 35-40°, в горах ночью 14-19° тепла, днем 25-30° тепла.