Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-37° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 30-40%.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются временами дожди, грозы. Местами возможны ливни, град. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 35-40°, в горах ночью 14-19° тепла, днем 25-30° тепла.