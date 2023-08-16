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Хикмет Гаджиев в Агдаме: Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха

Хикмет Гаджиев в Агдаме: Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев совершил визит в Агдам с членами дипломатического корпуса и военными представителями. Основная цель визита – наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам.

«С дипкорпусом находимся на въезде на автомобильную и железную дороги Агдам-Ханкенди. Суточная пропускная способность только автомагистрали составляет 17 000 автомобилей. Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха, а они ставят блокпосты и заграждения», – написал Хикмет Гаджиев в соцсети X.

В беседе с журналистами Хикмет Гаджиев отметил, что в советское время дорога Агдам-Ханкенди использовалась географически и естественно как наиболее подходящая и эффективная дорога с точки зрения транспорта:

«Потому что это дорога также значительно снизит транспортные расходы, и для проживающих в Карабахе армян таким образом можно будет доставлять все необходимое. Также они также получат возможность использовать эту дорогу для продвижения своей продукции на рынки Азербайджана. Но вместо того, чтобы использовать эту дорогу, устанавливают заграждения. Предложение Азербайджана состоит в том, чтобы сделать эту дорогу отправной точкой реинтеграции карабахских армян в политическую, экономическую, социальную сферу Азербайджана.

К сожалению, они отказываются от этого. Как видите, здесь также проложена железная дорога. На самом деле все это сделано для того, чтобы облегчить им жизнь, решить эту проблему политическим путем и создать лучшие экономические и социальные возможности. К сожалению, они установили заграждения на другом конце дороги, чтобы нельзя было ее использовать», – цитирует Х.Гаджиева АПА.

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