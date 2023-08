Хикмет Гаджиев в Агдаме: Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев совершил визит в Агдам с членами дипломатического корпуса и военными представителями. Основная цель визита – наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам.

«С дипкорпусом находимся на въезде на автомобильную и железную дороги Агдам-Ханкенди. Суточная пропускная способность только автомагистрали составляет 17 000 автомобилей. Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции армянских жителей Карабаха, а они ставят блокпосты и заграждения», – написал Хикмет Гаджиев в соцсети X.

With diplomatic corps we are on the entrance of Agdam-Khankandi highway and railway. Only highway’s daily capacity is 17.000 vehicles. Azerbaijan is building roads not walls for reintegration of armenian residents of Karabakh but they put road blocks and barriers. pic.twitter.com/P3v3J59Fxv

