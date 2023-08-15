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Безрукого спортсмена поощрили наручными часами (видео)

Безрукого спортсмена поощрили наручными часами (видео)

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен получил в подарок наручные часы. Ему их вручили в качестве презента за выдающееся выступление на чемпионате мира, который проходит в Глазго (Шотландия),

По ходу соревнований он завоевал шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы, пишет Telegraf.

Интересно, что Рикардо выступал в классе С1, предназначенной для людей с «тяжёлыми» нарушениями.

На профессиональном уровне испанец также занимается плаванием (участвовал в пяти Паралимпийских играх). В раннем детстве Рикардо случайно дотронулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.

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