Турция планирует переправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

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Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в провинцию Алеппо. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Сообщается, что штаб-квартирой партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Партией справедливости и развития), Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел был создан трехсторонний механизм по возвращению просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию. Сообщается, что для будущих переселенцев в Алеппо уже строится общежитие, а также создаются рабочие места в безопасных районах провинции.