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В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы

В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, по данным на 10:00 13 августа на территории страны сохраняется жаркая погода.

Отмечено, что максимальная температура воздуха в Баку 12 августа была на 6 градусов выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове было до 41 градуса, в Нахчыванской АР и низменных районах до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне до 40 градусов, в горных районах до 34 градусов тепла.

Ожидается, что жаркая и душная погода сохранится до 17 августа.

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