Синоптики: Температура в Баку на 5,2 градуса выше климатической нормы

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По данным Национальной гидрометеорологической службы на 12:00 12 августа, на территории страны сохраняется жаркая погода.

Об этом сообщили в Гидрометслужбе.

Было отмечено, что максимальная температура воздуха в Баку 11 августа была на 5,2 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове до 41 градуса, в Нахчыванской АР и низменных районах до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне до 41 градуса, в горных районах до 35 градусов.

Ожидается, что жаркая и душная погода сохранится до середины августа.