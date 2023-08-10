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Казахстанский эксперт: ЕС и Китай заинтересованы в открытии Зангезурского коридора

Казахстанский эксперт: ЕС и Китай заинтересованы в открытии Зангезурского коридора

Министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев сообщил, что Казахстан и Азербайджан планируют запустить транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса.

«Мы уже достигли договоренностей об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, и обсуждаются возможности запуска поставок по трубопроводу Баку-Супса», – сказал он.

Кроме того, он отметил, что Баку и Астана договорились об экспорте нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Комментируя экономические и политические отношения Казахстана с Азербайджаном, а также ситуацию в Центральной Азии казахстанский эксперт, директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев в интервью Minval.az заявил, что геополитическая конкуренция за Це6нтральную Азию будет только расти.

– Как вы оцениваете диверсификацию поставок нефти на мировые рынки через Азербайджан?

– Диверсификацию поставок нефти на мировые рынки необходимо было начинать раньше. Сейчас идет работа по поставкам нефти по линии Баку-Тбилиси-Джейхан. Возможно, это было связано с тем, что статус Каспия не был определен, поэтому вопросы диверсификации не обсуждались. Сейчас самая большая проблема заключается в недостатке танкеров для перевозки энергоносителей. Сам по себе Каспий не позволяет использование глубоководных больших танкеров. Поэтому сейчас работают над развитием больших флотов с обеих сторон. Вполне возможно, что когда-то встанет вопрос о проведении трубопровода по дну Каспия, что позволило бы в значительной степени увеличить объемы поставок нефти через Азербайджан.

Другой важный вопрос — это вопрос грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту. В этом заинтересованы и Китай, и ЕС. Я думаю, что перспективы для сотрудничества между нашими странами – самые масштабные и благоприятные.

– Как вы оцениваете рост влияния Китая на страны Центральной Азии и реализацию проекта «Один пояс, один путь»?

– Влияние Китая на регион Центральной Азии растет. Недавно был Саммит «Китай – Центральная Азия». Я думаю, что ослабление России приведет к росту влияния Китая – это вторая экономика мира. Нам всем необходимо пользоваться близостью Китая, чтобы наращивать собственные экономики. «Серединный коридор» сейчас становится чрезвычайно актуальным, поскольку он позволяет связать Китай с ЕС, и повышает субъектность как стран Центральной Азии, так и стран Южного Кавказа. Поскольку развитие этого мощного логистического проекта повышает заинтересованность всех стран для того, чтобы регион был стабильным и благополучным и динамично развивался, что обеспечивало бы эффективность данного коридора.

В данном контексте и ЕС, и Китай будут заинтересованы в окончательном решении карабахского вопроса. Открытие Зангезурского коридора позволит сократить маршрут транспортировки грузов. Сейчас созданы благоприятные условия для экономического развития и максимального развития этого коридора.

– Насколько ослабли позиции России в Казахстане после начала войны в Украине? Казахстан называют страной, помогающей России обходить санкции.

– Россия в силу географических и исторических особенностей остается для Казахстана крупнейшим торговым партнером. Мы состоим в экономическом союзе, а это предполагает зону свободной торговли. Какие-то компании, релоцированные в Казахстане, возможно, и проворачивают запрещенные действия, но официальная позиция Казахстана – это соблюдение санкционного режима. У нас не пытаются помогать России в обходе санкций, просто сам по себе мониторинг этих грузов представляется достаточно сложным.

– Но Казахстан может получить санкции в ответ от США и ЕС? И потом, если Россия проиграет, Казахстан могут обвинить в пособничестве России?

– В Казахстане отдают себе отчет этому, и поэтому пытаются воспрепятствовать и придерживаться санкционного режима. Мы ожидаем, что ЕС и США окажут техническую поддержку для усиления мониторинга по заказам. В целом, Казахстан придерживается санкционной политики.

– Ослабление России как геополитического центра приведет к конкуренции между США и Китаем за усиление своего присутствия в регионе ЦА. Какие риски в этом случае стоят перед регионом?

– Соперничество Китая и США будет нарастать в Центральной Азии, и не только. По мере устранения России как геополитического центра эта конкуренция будет только усиливаться. Все страны ЦА оказываются в центре этого противостояния. Здесь есть как риски, так и свои преимущества. Поскольку оба центра заинтересованы в усилении собственного влияния в регионе и в повышении привлекательности сотрудничества именно с ними. Каждая сторона будет стремиться предлагать наиболее выгодные условия для сотрудничества. Регион, выступая с позиций консолидации, мог бы извлечь из этого экономическую, политическую выгоду, повысить свою субъектность. Но здесь важно выступать консолидировано, поскольку каждая страна по отдельности слаба для того, чтобы противостоять.

Ниджат Гаджиев

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