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Завтра в Азербайджане будет до 44 градусов тепла

Завтра в Азербайджане будет до 44 градусов тепла

11 августа погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 35-39°, местами 41-42° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без дождей, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла.

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