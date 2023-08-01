«У меня к МИД России вопрос: когда Россия проводила реинтеграцию Чечни, где шли переговоры?»

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Ситуация в Лачине усилила международный политический прессинг на Азербайджан. Но это не помешало Азербайджану выявить и задержать на ППП «Лачин» участника резни в селе Мешали Ходжалинского района, учиненной во время Первой карабахской войны, – Вагифа Хачатуряна.

С другой стороны, сепаратисты предложили провести следующие переговоры в Братиславе, а Баку – в Евлахе. Между тем экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров рассказал Minval.az об обстоятельствах, сопровождающих международное давление на Баку.

– Несмотря на все предложения Азербайджана, официальный Баку все равно сталкивается с международным давлением. Как нам пресечь это давление?

– В этом вопросе есть два момента: первый касается использования ППП «Лачин» армянами и в целях поставок продовольствия, второй – других обстоятельств, о которых почему-то у нас не принято говорить. Еще в период размещения сил по поддержанию мира Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан выступил против того, чтобы силы по поддержанию мира комплектовались из частей, расквартированных в Армении. Поэтому миротворческий контингент был сформирован из сил, расквартированных в Ульяновске. Обеспечение РМК должно было происходить через территорию Азербайджана. Тогда инфраструктура не позволяла это сделать, но за 2,5 года в Карабахе построены аэропорты. Через Агдам еще в советское время существовала железнодорожная ветка, которая очень легко может быть восстановлена. Поэтому вопрос обеспечения РМК через Агдам приобретает принципиальное значение для Баку.

Это очень хорошо понимают и в России, и в Армении. Они понимают, что, если обеспечение будет через Азербайджан, то это означает, что он будет обладать преимуществами для воздействия на ситуацию. Мы должны понимать, что заказчиками нынешней ситуации являются силы, которые хотели бы продолжить управление конфликтом в этом регионе. Мы видим, что реакция международных структур однобокая и ограничена теми политическими кругами, которые связаны либо с армянской диаспорой, либо находятся под французским влиянием. Говоря о Западе, мы можем сказать, что он не однороден, и взгляды США по вопросу нахождения в регионе России отличаются от таковых Франции.

– Но ведь армяне и их покровители везде кричат о «блокаде»? Как нам решить этот вопрос?

– Во пропагандисткой шумихе армян существует главное противоречие. Если они жалуются на «блокаду», «голод», то непонятно, почему армяне заблокировали агдамскую дорогу. Кстати, блоки они расставляли при помощи миротворцев. Поэтому их воплям о геноциде никто не верит. Логичнее было бы открыть дорогу, если они хотят получить грузы и нуждаются в еде. Мы должны понимать, кто заказчик этого и для чего это делается.

– Что вы можете сказать об аресте участника резни в Мешали Вагифа Хачатуряна?

– Мы должны понимать, что преступление против человечности, военные преступления не имеют срока давности. Азербайджанские правоохранительные органы, включая прокуратуру, раскрыли большое количество дел по фактам геноцида и этнической чистки азербайджанского населения на оккупированных территориях. Как мы видим, об этом знают и в самом Ханкенди. А некоторые и сами признаются, что числятся в списке разыскиваемых, что, на мой взгляд, правильно. Азербайджан осуществляет правосудие в соответствии с нормами международного права, и будет действовать так впредь. Никакие международные организации не смогут воспрепятствовать нам в этом. Мы можем вспомнить наказание преступников Второй мировой войны, речь идет о нацистах, можем вспомнить о результатах войны на Балканах – этим занимался ряд международных структур в рамках своих полномочий. Азербайджан также будет вершить правосудие в соответствии со своими законами.

– Известно, что заявлял МИД России о встрече лидеров Азербайджана, Армении и ЕС в Брюсселе, как потом эта позиция изменилась в ходе встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Как вы оцениваете эти заявления?

– У меня к МИД России вопрос: когда Россия проводила реинтеграцию Чечни, где шли переговоры? С кем были эти переговоры? Кто участвовал на этих переговорах? Ахмат Кадыров? Рамзан Кадыров? Не было никаких открытых переговоров, и не было никакого международного участия.

– Почему, были ведь и хасавюртовские соглашения?

– Это другое. Реинтеграция произошла ведь не на основании реинтеграции. Кстати, эти соглашения считаются одними из самых больших проколов российской дипломатии. Тем не менее кто может сказать, где проходили переговоры по будущему Чечни? В Братиславе? В Софии? Были достигнуты договоренности в качестве технических встреч.

До тех пор, пока они не станут гражданами, мы с ними переговоров вести не должны. А государство со своими гражданами общается посредством конституционных норм и обязанностей. Государство взаимодействует со своими гражданами посредством ASAN, а гражданин взаимодействует с ним посредством выборов. Но тут проблема в том, что армяне Карабаха себя и гражданами Армении не считают. Так, кто же они? Госслужащие Армении, получающие зарплату из бюджета Республики Армения? Какая разница между армянами Карабаха, Араиком и Мирзояном? Все получают зарплату из бюджета Армении.

Ниджат Гаджиев

Интервью опубликовано в рамках проекта «44-дневная Отечественная война и ее отражение в социальных сетях» Общественного союза демократии и женских инициатив при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.