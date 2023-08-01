Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

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2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 31-36° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных горных территориях ожидается кратковременный, грозовой дождь. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью -11-16 ° тепла, днем – 19-24° тепла.