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Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 30-35° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, восточный ветер. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днем – 19-24° тепла.

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