Израиль сделал предупреждение Швеции

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн созвонился в пятницу со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и обсудил с ним угрозу сожжения свитка Торы в ходе публичной акции в Стокгольме, сообщила пресс-служба израильского МИД.

Во время беседы Коэн предупредил шведского министра, что проведение этой акции может осложнить отношения между их государствами.

«Министр Коэн дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжечь священные книги, и добавил, что, если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Днем ранее Коэн заявил, что «потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы в Швеции», и выразил надежду на то, что власти королевства предотвратят эту акцию.