Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

44 Просмотров

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный южный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 28-33° тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм. рт. столба до 752 мм. рт. столба. Относительная влажность ночью составит 60-70 %, днем 45-50 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных горных территориях ожидается кратковременный дождь, прогнозируются грозы, Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 32-37° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днем – 18-23° тепла.