О том, как Кабмин забыл упомянуть о серьезных нарушениях в селе Сеюдлю

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Информационное издание Qafqazinfo опубликовало статью о ситуации вокруг села Сеюдлю Гедабекского района, а если точнее, о незаконной деятельности горнорудной компании Azerbaijan International Mining Company, которая уличена в нарушении экологических норм, использовании запрещенных химических веществ, создании опасности для жизни людей. Все это, как вы знаете, в итоге привело к противостоянию между жителями села и полицией.

Только после того, как президент Ильхам Алиев взял данный вопрос под личный контроль и поручил Кабинету министров создать комиссию с целью всестороннего изучения вопроса и доложить о результатах, премьер-министр и соответствующие структуры обратили внимание на проблему, которая к тому времени разрослась как снежный ком.

Как известно 11 июля Ильхам Алиев в ходе своего выступления на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия, заявил, что создание иностранной компанией экологических проблем, нанесение вреда окружающей среде, захват полей и пастбищ, создание второго бессточного озера без получения на то разрешения недопустимы. Глава государства задал вопрос: «Кто дал на это разрешение?». Он предположил, что компания могла сговориться с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделала это самостоятельно.

Ранее Minval.az уже писал о халатности органов исполнительной власти, проявленной в отношении данного вопроса. Более того, президент сделал серьезные замечания Кабмину, минэкологии и МЧС, бездействие которых и привело к возникновению проблемы. Напомним, что на совещании Али Асадов, его министры не смогли внятно объяснить причины провала, что обнажило отсутствие координации между звеньями и указало на неспособность органов исполнительной власти принимать и исполнять оперативные решения. Вместо этого мы наблюдаем уход последних в глухую изоляцию.

Несмотря на то, что комиссия провела ряд исследований, последующие заявления создали впечатление, что госструктуры попытались замять проблему. И как правильно подметил Ильхам Алиев, на заседании Кабмина ничего не поняли, и даже из брифинга министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева невозможно было сделать конкретных выводов, пишет Qafqazinfo.

Остается открытым вопрос: куда смотрели Кабмин, Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство по чрезвычайным ситуациям? Почему до сих пор нет четкого ответа?

По информации Qafqazinfo, в 1997 году между Azərqızıl и компанией Azerbaijan International Mining Company был заключен договор о сдаче в аренду 300 гектаров земли в Гедабекском районе. В 1998 году указом президента Азербайджана это соглашение было утверждено. Согласно договору, компании предоставлена особая привилегия для проведения горнорудных работ на этой территории, но с оговоркой – требовалось соблюдение азербайджанских законов в отношении строительства дорог, зданий, сооружений и другой подобной деятельности.

В 2000 году, после ликвидации госкомпании Azərqızıl, ее организации были переданы Министерству экологии и природных ресурсов. Позднее компания представляла свои программы, бюджетные документы, отчеты госоргану, который в настоящее время возглавляет Мухтар Бабаев.

Так, до настоящего времени Azerbaijan International Mining Company построила четыре завода, и с 2009 года начала добывать золото и медь. На первом этапе переработка золота и серебра осуществлялась на заводе, вблизи деревни Сеюдлю (в 6,8 км от нее). Однако в 2012 году было построено новое водохранилище недалеко от деревни, строительство которого не было согласовано с госорганами.

В 2021 году компания обратилась к премьер-министру с просьбой использовать 78 гектаров земельной площади в качестве зоны для отходов. Несмотря на то, что Кабмин собрал заключения различных государственных организаций о недопустимости создания зоны отходов, в мае 2023 года компании передали участок площадью 49 гектаров, предназначенный для ведения сельскохозяйственных работ. Интересно, что муниципалитет Сеюдлю не отреагировал и не поднял вопрос об изменении назначения этого земельного участка, и даже не выразил по этому поводу протест. Кабмин же принял данное решение, не обладая на то полномочиями, передав муниципальную землю компании.

Таким образом, вопреки закону, без наличия документа о выделении земельного участка на территории Гедабекского района, без согласования проектов с соответствующим государственным органом и без официального разрешения на строительство, основываясь только на заключении Министерства экологии и природных ресурсов, на территории сел Арыхдам и Сеюдлю были незаконно построены четыре завода, искусственные водопроводы и трубы для сброса ядовитого цианида.

А что в это время делала Исполнительная власть Гедабекского района? ИВ Гедабекского района должна была согласовать и утвердить проекты строительства, отправить их на рассмотрение в Госагентство по контролю за строительством при МЧС, которое, в свою очередь, должно было дать или не дать разрешение на строительство. Но на деле ни Госагентство по контролю за строительством, ни Министерство экологии и природных ресурсов не предприняли мер по предотвращению незаконного строительства, добычи полезных ископаемых и нецелевого использования земельных участков.

Известно, что компания Azerbaijan International Mining Company построила два водохранилища на территории Гедабекского района, одно из которых находится в Сеюдлю. У компании не было необходимых документов для создания первого водохранилища для отходов, но в мае 2012 года Суд Гедабекского района принял решение о предоставлении компании 70 гектаров муниципальной земли села Сеюдлю. О существовании этого решения суда ни в одном государственном органе не знали.

Любопытно, что для использования ядовитого цианида в производственных процессах, согласно действующему законодательству, требуется согласие Министерства здравоохранения и рекомендация от Министерства внутренних дел. Однако МВД добро не давало.

Понятно, что основными виновниками произошедшего в селе Сеюдлю являются, с одной стороны, госорганы, а с другой, компания Azerbaijan International Mining Company. Если бы Кабмин, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Исполнительная власть Гедабекского района добросовестно выполняли свои обязанности, жители Сеюдлю не вышли бы на акцию протеста. На это сельчан толкнуло беспомощное положение, захват земельных участков, на которых они сеяли и пасли свой скот, опасность, исходящая от токсичных отходов.

Как справедливо подметил президент, нельзя было не заметить всего того, что происходило в Гедабекском районе, но либо в министерстве знали и закрывали на это глаза, либо не ведали ничего. Однако и то, и другое неприемлемо.

Minval.az