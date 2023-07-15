Зачем премьеру Асадову понадобился дешевый пиар?

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Говорят, кризисы являются наказанием для людей, которые опаздывают за временем. Трудно не соглашаться с этим выводом, потому что предприимчивый люд всегда знает, что и когда необходимо делать, как нельзя становиться заложником форс-мажора.

Квинтэссенцией последнего совещания под председательством президента Ильхама Алиева стали положительные итоги первого полугодия. Они нашли должную оценку. А ложкой дегтя в бочке меда стали подробности недавних событий в селе Сеюдлю Гядабейского района, о которых поведал президент.

Тревожный инцидент с участием жителей села, полицейских сил, спровоцированный иностранной компанией, которая ведет разработки на местных золотоносных рудниках, вызвал громкий резонанс. Как обычно бывает при таких поворотах, обострением не преминули воспользоваться провокаторы и активисты пятой колонны. Благо их попытки раздуть большой огонь из социальной искры не увенчались успехом.



Многим в тот тревожный день показалось, что гром разразился среди ясного неба. То был вывод людей, которым не были известны перипетии конфликта. А его, между прочим, можно было избежать, и блиц расследование главы государства по ходу совещания показало, что чиновничий аппарат угодил лицом в грязь.

Такова цена шапкозакидательства и формализма, которые являются хроническим недугом бюрократии. Конфликт не удалось предотвратить потому, что исполнительные органы, как центральные, так и местные, вместе с министерскими кругами банально проморгали проблему в зародыше. Будь они информированы и мобильны, можно было предотвратить эксцесс.

На совещании президент коснулся принципиальных мотивов, которые спровоцировали обострение вокруг загрязненного озера в одном из уникальных районов страны. Разве это не странно, что общественность только после выступления главы государства узнала о подробностях конфликта?



Детально разобрав расклад, президент указал на пороки и недостатки Кабинета министров, руководства Минэкологии и МЧС. Это их бездеятельность подвигла смутьянов и провокаторов воспользоваться моментом в своих грязных целях. Те, кто постарался придать проблеме политический окрас, уже разоблачены.

Инерция исполнительных органов выступает союзницей неблагонадежных элементов. Возникает естественный вопрос, как же быть теперь с руководителями, которые проспали острый момент?! Большая доля ответственности на Кабинете министров, который неплохо устроился, заняв удобное место за спиной главы государства. Исполнительный институт по определению не имеет права быть наблюдателем в том, что касается судьбы социально-экономического блока. Кабинет обязан быть глазами и ушами первого лица, своевременно реализовывать шаги в рамках имеющихся у него широких полномочий.

Принимать волевые решения – это удел дееспособных государственных чиновников. Высокие чины и вовсе обязаны опережать события, а не плестись в их хвосте. И о чем же поведал общественности разбор полетов, устроенный президентом Алиевым?

О том, что глава страны и его Кабинет министров ориентируются на разные часовые пояса, раз исполнительная власть не поспевает за динамикой президентских реформ. А они реализуются с учетом требований грядущих времен.

Говорить о каком-либо коэффициенте полезного действия от деятельности Кабинета министров Азербайджана не приходится. Президент справедливо дал неудовлетворительную оценку главе правительства и его команде. Они провалились скопом.

На совещании Али Асадов, его министры не смогли внятно объяснить причины провала, что обнажило отсутствие координации между звеньями. Значит, в системе исполнительной власти отсутствует способность вырабатывать оперативные решения.

Уход в глухую оборону в условиях интенсивных реформенных изменений может дать шанс только на фиаско. Ответ на жесткую критику главы государства от Кабмина последовал, однако он не может устроить ни общественность страны, ни президента, который довольно популярно указал на пороки и недостатки в деятельности исполнительной власти. Единственно, на что сподобился Кабмин, это на проведение рабочего заседания, прошедшего в режиме аврала. Премьер, по-видимому, посчитал, что этого будет достаточно, чтобы отчитаться и закрыть вопрос.

Но в сложившихся условиях, когда нештатное событие продолжает оставаться предметом обсуждений в обществе, необходимы эксклюзивные подходы и неординарные решения. Отчетность тоже требует профессионального подхода, потому что она должна быть выработана в духе объективной полноты. Нельзя же оставлять белые пятна после анализа трудного положения.

На поверку премьер-министр Али Асадов поставил на популизм, устроив показное заседание и пропиарившись в национальных медиа, раз не последовали разъяснения и результаты совещания – в Кабмине решили ограничиться публикацией невнятного пресс-релиза. И для чего нужно было его проводить, если остаются открытыми принципиальные вопросы?!

Скорее, глава кабинета решил довольствоваться цитированием высказываний главы государства, который говорил о судьбоносных вещах и проблемах, потребовав оценки тех, кто допустил грубые промахи. Они не терпят формализма.

Президент Ильхам Алиев на всех уровнях поднимает высокую планку для решения социально-экономических, , моральных и экологических проблем, понимая, что они обуславливают повышение уровня жизненного тонуса. Отсюда следуют его строгие требования для исполнительской дисциплины.

Кабинет министров с треском завалил зачет. Сможет ли осилить пересдачу? По тому, как не поспевает за лидером нации, трудно надеяться на позитивный исход…

Саттар Абубекиров