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Bloomberg рассказал о появлении новых крупных трейдеров российской нефти

Bloomberg рассказал о появлении новых крупных трейдеров российской нефти

 

Несмотря на то, что крупнейшие мировые нефтетрейдеры отказались от работы с Россией после начала военной операции на Украине, Москва продолжает успешно экспортировать нефть на мировые рынки, пишет Bloomberg.

Агентство проанализировало данные российской таможни по экспорту за последние четыре недели 2022 года. Согласно им, на шесть ранее неизвестных компаний, базирующихся в Гонконге и Дубае, приходился объем экспорта российской нефти в общей сложности в 1,4 миллиона баррелей в день.

Bloomberg пишет, что до начала военной операции на Украине примерно столько же нефти экспортировали из России такие гиганты, как Trafigura или Vitol, но сейчас они не работают с российским сырьем.

После введения санкций на поставки энергоносителей основными покупателями нефти из России являются Индия и Китай. Согласно данным российской таможни за декабрь 2022 года, в ТОП-15 крупнейших покупателей нефти из России, действительно, входят несколько компаний из Китая и Индии. Но есть там и те самые шесть компаний, о которых ранее было ничего не известно.

Крупнейшей из них оказалась компания Nord Axis Ltd., которая в декабре покупала 521 000 баррелей в день российской нефти, все у корпорации «Роснефть». Другой новичок на рынке — дубайская компания Tejarinaft FZCO — в декабре покупала у «Роснефти» 244 000 баррелей в день. Связаться с компаниями агентству не удалось.

Bloomberg предполагает, что эти компании могут являться подставными, и интересуется: как шесть никому не известных трейдеров смогли оплатить объем российской нефти, который в указанные четыре недели декабря стоил более 2 млрд долларов.

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