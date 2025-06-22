Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в ответ на недавние удары США, и ближайшие 48 часов вызывают особую обеспокоенность.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме.

По данным телеканала, у Тегерана уже имеются планы по нанесению ударов по американским военным базам и объектам на Ближнем Востоке, если в этом возникнет необходимость. Однако пока признаков немедленного начала этих атак нет.

На военных базах США на Ближнем Востоке объявлен режим локдауна, сообщают профильные каналы. Пентагон готовится к возможным ракетным ударам Ирана.

Тем временем иранское госТВ публикует карту с радиусом действия своих ракет по американским объектам в регионе.