В Азербайджане местами сохраняется дождливая и ветреная погода. Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Загатале составляет 26 мм, в Балакене — 10 мм, в Товузе — 9 мм, в Гядабейе 4, в Гахе (Сарыбаш), Шеки, Шахдаге, Дашкесане, Мингячевире, Шамкире, Хыналыге, Огузе, Гусаре, Гризе, Шабране, Гяндже, Шахбузе, Нахчыване — 3 мм.

Максимальная скорость западного ветра Баку и на Абшеронском полуострове составляется 22 м/с, в Джульфе — 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 31о тепла, в Нахчыванской АР — 35о, в равнинных районах — 36о, а в горных районах — до 21о тепла.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана будут продолжаться до вечера 24 июня.