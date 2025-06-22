Иран готовится нанести ответный удар по США в ближневосточном регионе. Об этом информирует Корпус стражей исламской революции.

«Иран готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон применят еще большую силу, если Иран предпримет ответный удар. «Любые ответные меры со стороны Ирана против Соединенных Штатов Америки будут встречены с силой, значительно превосходящей ту, что была продемонстрирована сегодня вечером», — написал президент в соцсети.