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Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-29-34° тепла,

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 17-22° тепла , днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21 ° тепла.

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