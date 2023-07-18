Завтра в Баку будет без осадков

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19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы.

Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.