«Зерновая сделка»: Слово за Анкарой

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Россия заявила, что действие зерновой сделки прекращается. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так же признал, что зерновая сделка ушла в историю. Сделка была заключена 22 июля 2022 года между Турцией, ООН, Россией и Украиной. Она предусматривала приостановку Россией и Украиной боевых действий на Черном море, в районе украинских портов и организацию безопасного коридора по Черному морю, от этих портов до Босфора, для торговых судов, которые повезут зерно. Эта инициатива, по мнению экспертов, помогла снизить взлетевшие цены на пшеницу, растительное масло и другие продовольственные товары.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приостановит действие Черноморской зерновой инициативы до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования по экспорту собственного продовольствия и удобрений.

«Когда будет выполнена та часть соглашения по Черному морю, которая касается России, Россия немедленно вернется к выполнению этого соглашения», – сказал Песков.

Украина и Россия являются основными мировыми поставщиками пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других доступных продуктов питания, от которых зависят развивающиеся страны.

Зерновая сделка обеспечила гарантии того, что суда не будут подвергаться нападениям при входе и выходе из украинских портов, а отдельное соглашение облегчило перемещение российского продовольствия и удобрений. Хотя западные санкции не распространяются на сельскохозяйственные поставки Москвы, некоторые компании изначально опасались вести дела с Россией из-за них.

Приостановка сделки привела к росту цен на пшеницу на торгах в Чикаго примерно на 3%, до 6,81 долл. за бушель. Аналитики не ожидают более чем временного повышения цен на продовольственные товары, поскольку такие страны, как Россия и Бразилия увеличили экспорт пшеницы и кукурузы, а продовольственная безопасность в мире растет.

По данным Объединенного координационного центра в Стамбуле, Черноморская зерновая инициатива позволила трем украинским портам (Одессе, Южному и Черноморску) экспортировать 32,9 млн. метрических тонн зерна и других продовольственных товаров, более половины из которых приходится на развивающиеся страны.

По словам Саймона Эвенетта, профессора кафедры международной торговли и экономического развития Университета Санкт-Галлена (Швейцария), «черноморская сделка исключительно важна для обеспечения продовольственной безопасности ряда стран», и ее прекращение усугубит проблемы тех стран, которые сталкиваются с высоким уровнем задолженности и климатическими последствиями.

Главная проблема, связанная с прекращением сделки, связана с тем, что значительная часть зерна идет на Ближний Восток, и такие страны, как Египет и Ливан от него зависят. Ливан получает около 40 процентов зерна с Украины, Египет – 20-30 процентов. Отсутствие этого хлеба означает рост цен. Именно рост цен на хлеб в Египте в 2011 году вызвал Арабскую весну – массовое восстание, добившееся смещения диктаторского режима Хосни Мубарака и перекинувшееся на весь Ближний Восток. В настоящее время в Египте тихо, но экономический кризис в этой стране усиливается, так что рост цен на хлеб может стать настоящей бомбой.

Ливан крайне нестабилен и переживает самый глубокий кризис в экономике и политике со времен Гражданской войны 1975-1990 гг. В 2019 году эта страна пережила «социальную Арабскую весну» – массовые протесты с участием половины взрослого населения, которое потребовало улучшить его экономическое положение и попыталось свергнуть практически всех ливанских политиков.

Запад очень боится новой Арабской весны. Так же ее боятся монархи Персидского залива, нынешние диктатуры в Египте и Ливане. Поэтому для Москвы вопрос о зерновой сделке – это способ оказания давления на Запад. Мол, не пойдете нам на уступки, мы перекроем эту торговую трассу. Это серьезный аргумент.

Но сделка также важна для Анкары. Турция благодаря зерновой сделке превратилась в крупнейший хаб, обеспечивающий зерном Ближний Восток, включая Египет. Это увеличивает политический вес, влияние Эрдогана в регионе, в частности это позволяет ему сблизиться с Египтом и двумя союзниками последнего – Саудовской Аравией и ОАЭ. Эмиратцы и саудовцы являются важными инвесторами для самой Турции, чья экономика находится в очень непростом положении и нуждается в инвестициях в сотни миллиардов долларов.

Не вполне понятно, как именно Россия может воспрепятствовать продаже украинского зерна на Ближний Восток? Поставив минные заграждения? Но это может привести к эскалации уже со стороны Запада. Байден, конечно, очень боится эскалации, а так же внутренней дестабилизации в России, стране, обладающей ядерными оружием. Но он также боится новой Арабской весны, которая способна раскачать Ближний Восток, привести к власти исламистов, или дать жизнь иным радикальным движениям в этом нестабильном регионе. Поэтому на такие гипотетические действия Москвы США могут ответить ускорением поставок для ВСУ некоторых критически важных видов оружия. В настоящее время США тормозят или замедляют эти поставки, рассчитывая договориться с Москвой о разделе Украины на манер Кореи. Речь идет о самолетах F-16, дальнобойных ракетах ATACMS и т.д. Но американцы могут и поменять свою политику в этом вопросе.

Пока что, ясно одно. Если Москва не подпишет продление зерновой сделки, то слово за Анкарой. Она может самостоятельно обеспечить безопасность транспортов, но это означает углубление противоречий с Россией и возможное столкновение с ней, чего Турция хотела бы избежать. Анкара привыкла маневрировать между Западом и Россией, чтобы добиваться своих целей и увеличивать свое международное влияние. С другой стороны, в последнее время Турция сближается с Западом, поскольку, как уже говорилось выше, она нуждается в инвесторах, и без западных компаний ей будет сложно выбраться из экономических проблем. Поэтому сложно предсказать, как поступит Эрдоган.

Итак, вопрос в том, как поступит Турция, мяч на ее стороне. От ее решения многое зависит. Не этого ли добивался Эрдоган? Кажется, как и в случае приема Швеции в НАТО, все смотрят на Турцию и ждут решений.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку