В настоящее время на освобожденных территориях ведется строительство 27 населенных пунктов, ремонт и восстановление 25 населенных пунктов, заложен фундамент 21 населенного пункта.

При этом на освобожденных территориях завершено строительство 15 населенных пунктов на начальном этапе, что дало условия для возвращения населения и реинтеграции региона в экономическую жизнь.

Об этом было сказано в ходе заседания Кабинета министров, посвященном разработке «Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы» и «II Государственной программы Великого возвращения».

При этом определен конкретный график для разработки и завершения «Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы» и «II Государственной программы по Великому возвращению».

В ходе заседания глава правительства Али Асадов заявил, что при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться существующие финансовые возможности, а меры, предусмотренные для реализации целей, должны опираться на реальные, точные и измеримые индикаторы. Также при разработке Стратегии и Государственной программы должны учитываться другие соответствующие документы и проекты, предусмотренные в I Государственной программе, оптимизированные на более поздний срок.

Асадов указал на то, что предусматривается поэтапное обсуждение концептуальных вопросов и итоговых проектов, вытекающих из Стратегии и Государственной программы, также на Экономическом совете.