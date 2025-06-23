Президент Гамбии Адама Барроу поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Позвольте от имени народа Республики Гамбия и от меня лично передать Вам и доброжелательному народу Азербайджанской Республики братские приветствия и искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня независимости.

Для меня честь поздравить Вас и весь народ Азербайджана с этим событием. Этот знаменательный праздник — исторический день, который позволяет определить судьбу народа, олицетворяет суверенитет и независимость страны.

Пользуясь случаем, заявляю, что высоко оцениваю достижения Вашей страны в социально-экономическом развитии. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан сегодня является успешно развивающейся страной.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении.