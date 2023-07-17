Байден не хочет победы Украины

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Издание Politico, хорошо информированное в этих вопросах, сообщает, что Европа все еще ждет от США официального согласия на подготовку украинских пилотов для боевых самолетов F-16.

На саммите НАТО, который проходил недавно в Вильнюсе, коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально согласилась обучать украинцев полетам на F-16. Однако указанный боевой самолет произведен в США и поэтому для того, чтобы передать его другой стране, необходимо получить согласие американцев. Причем, согласие требуется на каждом этапе – от обучения пилотов до самого акта передачи техники.

Издание сообщает, что по словам американских и европейских официальных лиц, участвующих в обсуждении, почти дюжина европейских стран, которые на этой неделе пообещали обучать украинских пилотов, все еще ожидает официального одобрения программы со стороны США, прежде чем начнется обучение на истребителях F-16. Оно не может начаться до тех пор, пока Госдепартамент официально не подпишет запрос на передачу инструкций, летных тренажеров и других материалов, связанных с самолетами, а этого пока не произошло. Хотя президент Джо Байден пообещал одобрить программу, официальный запрос «все еще рассматривается». Об этом рассказал изданию подполковник Гаррон Гарн, представитель Пентагона, который переадресовал дальнейшие вопросы Государственному департаменту. Представитель Госдепартамента отказался от комментариев.

Ситуация более чем ясная, в свете того, о чем уже неоднократно сообщали это и другие западные издания со ссылкой на высокопоставленных чиновников США. Администрация Байдена не хочет, чтобы украинская армия одержала на фронте решительные победы. Это не означает, что Байден хочет помочь России, скорее, американцы стремятся поставлять для ВСУ ровно столько оружия, сколько нужно для обеспечения невозможности продвижения вперед российской армии. Однако они постараются регулировать эти поставки таким образом, чтобы не допустить крупного поражения российских войск.

Дальше, по сценарию Вашингтона (сработает он или нет – отдельный вопрос), предстоят переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве Запада и замораживание конфликта вдоль существующих линий противостояния по типу Кореи. Фактически это означает раздел Украины между Россией и Западом. Типичная политика держав во все времена.

Почему Байден в этом вопросе помогает Кремлю и почему он не хочет крупного поражения России? Можно выдвигать разные версии. Обычно звучат два утверждения: во-первых, США не хотят подвергать себя и своих союзников рискам применения ЯО в случае поражения Москвы, хотя бы эти риски и оценивались ими как незначительные, и, с другой стороны, они опасаются дестабилизации в России, стране, обладающей ядерным оружием, и поэтому не хотели бы, чтобы правительство в Кремле пало. Еще одна версия гласит, что чем слабее окажется Россия в будущем, тем больше она станет зависеть от главного оппонента американцев – Китая, чего США стремятся избежать. Впрочем, можно до бесконечности гадать о том, почему США так поступают, важно, что они делают это.

Разделы стран и дозированная или отсутствующая помощь союзникам – это обычная практика больших государств, которые вершат мировую политику.

В феврале 1991 года американцами и связанной с ними международной коалицией были разгромлены войска Ирака, атаковавшего ранее Кувейт. Тогда Кувейт вернули международно признанному правительству этой страны. В марте в Ираке, ослабленном поражением, началось огромное восстание против режима Саддама Хусейна. Повстанцы заняли почти все крупные города страны. На севере курдские и арабские рабочие не только взяли под совместный контроль территории, но и заняли заводы, устроив там систему трудового самоуправления. На юге все священные города шиитов оказались под контролем многоклассового и многонационального народного движения, которое выбрало комитеты для управления этими регионами. Участников восстания вдохновило то, что американские самолеты сбрасывали листовки над иракскими городами, а в этих листовках американцы призывали иракцев восстать против Саддама и обещали помощь.

Многие в Ираке ненавидели режим и стремились использовать его поражение в Кувейте в своих интересах, и кроме того, они надеялись на то, что США им помогут. Но помощь так и не пришла, и Саддам, собрав силы, разгромил восставших.

Конечно, восстание нельзя сравнивать с украинским государством – это совершенно разные социальные силы. Но логика в чем-то схожа, США помогли устоять режиму Саддама, с которым ранее находились в остром конфликте, и они позволили ему уничтожить врагов режима внутри страны. В те времена много спорили о том, почему американцы не помогали повстанцам сместить того, кто был врагом Америки. Возможно, чиновники в Вашингтоне были напуганы социалистическим экспериментом на Севере Ирака, но скорее всего, они просто боялись, что преимущественно шиитский Ирак, сбросив суннита и врага Ирана – Саддама Хуссейна – окажется в сфере влияния шиитской иранской теократии. А это усилит Иран, так же враждебный американцам. Впрочем, можно сколько угодно гадать о том, каковы были мотивы США, но они сделали это.

Таковы государства и такова их природа. Таков мир в его нынешнем состоянии. Стоит подумать о том, в каком мире мы хотим жить сами. Но это уже совсем другая история.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку