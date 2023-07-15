Израиль против сожжения Торы в Швеции

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят прокомментировал намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме.

Об этом сообщается в его Twitter.

«Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой слова. Мы призываем власти Швеции предотвратить сожжение священных книг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД Израиля Эли Коэн поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману принять все возможные меры для предотвращения «этого позорного инцидента».