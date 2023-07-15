Гаджизаде: Суд продолжает разоблачать армянскую ложь |
«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой |
Переговоры Ильхама Алиева и Мишеля в Брюсселе: что известно (фото, видео) |
Очередное фиаско Армении в суде против Азербайджана |
Новое видео с ППП «Лачин», где возобновился транзит автомобилей МККК (видео) |
Западные азербайджанцы ответили на пасквили Пашиняна |
Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Главное Мир

Израиль против сожжения Торы в Швеции

Израиль против сожжения Торы в Швеции

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят прокомментировал намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме.

Об этом сообщается в его Twitter.

«Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой слова. Мы призываем власти Швеции предотвратить сожжение священных книг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД Израиля Эли Коэн поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману принять все возможные меры для предотвращения «этого позорного инцидента».

Теги:
Из этой рубрики
Шольц озвучил размер военной помощи Украине
Мир

Шольц озвучил размер военной помощи Украине

2023/07/15, 01:00
Израиль против сожжения Торы в Швеции
Мир

Израиль против сожжения Торы в Швеции

2023/07/15, 00:45
"Поставлял Пригожину боеприпасы". Суровикин за решеткой
Мир

«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой

2023/07/15, 00:31
В ВГТРК доставили конверт с белым веществом (видео)
Мир

В ВГТРК доставили конверт с белым веществом (видео)

2023/07/14, 23:50
Зеленский: Россия вкладывает по максимуму для пресечения движения ВСУ
Мир

Зеленский: Россия вкладывает по максимуму для пресечения движения ВСУ

2023/07/14, 23:05
14 июля - день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами
Мир

14 июля – день массовой резни тюрок, учиненной в Ираке курдскими коммунистами

2023/07/14, 22:37
Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)
Мир

Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)

2023/07/14, 22:20
"Никто меня не остановит". Залужный намерен вернуть Крым Украине
Мир

«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

2023/07/14, 22:06
Украина вернула тела еще 62 павших защитников
Мир

Украина вернула тела еще 62 павших защитников

2023/07/14, 20:45