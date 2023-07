Азербайджан вновь заявил о минной угрозе, исходящей из Армении

В Министерстве иностранных дел Азербайджана призвали международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий, в результате которого в Кяльбаджаре был ранен пчеловод.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.

«Сегодня в результате взрыва очередной мины, заложенной Арменией, в Кяльбаджаре тяжело ранен пчеловод. Таким образом, общее число подорвавшихся на минах с конца Отечественной войны 2020 года до настоящего времени достигло 303 человек.

Азербайджан вновь призывает не закрывать глаза на минную угрозу, исходящую из Армении», – говорится в сообщении.

Today, as a result of another Armenia-planted #landmine explosion a beekeeper was severely injured in Kalbajar, when number of victims in #Azerbaijan since the end of 2020-war rise to 3️⃣0️⃣3️⃣.

Azerbaijan reiterates its appeal not to turn a blind eye on Armenia’s landmine threat. pic.twitter.com/DmAXuAgEga

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 13, 2023