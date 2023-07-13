Адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура

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Управление мусульман Кавказа обнародовало адреса, по которым в этом году будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура месяца Мухаррам.

В городе Баку:

Хазарский район, святилище Мирмовсум Ага

Насиминский район, церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбей)

Низаминский район, мечеть «Шах Аббас»

Сабаильский район, мечеть Бибиэйбат

Сураханский район, мечеть поселка Гарачухур

Ясамальский район, мечеть «Тезе Пир»

Ясамальский район, мечеть «Хаджи Солтанали»

Бинагадинский район, мечеть «Имам Али»

В регионах:

Гянджинский, Лянкяранский, Сумгайытский, Мингячевирский, Шекинский, Ширванский, Бардинский и Губинский филиалы Центрального банка крови.

Акции по сдаче крови будут проведены в 8 мечетях и святилищах, а также в 8 учреждениях здравоохранения.