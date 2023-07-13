СМИ: Суровикин находится под стражей |
Ллойд Остин уверен во вступлении Украины в НАТО после войны с Россией |
Маркедонов: Россия теряет политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании |
Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото) |
Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин» |
Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля |
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку |
Макрону прислали отрезанный палец |
Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым обсудил мирные переговоры Азербайджана и Армении |
Главное Общество

Адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура

Адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура

Управление мусульман Кавказа обнародовало адреса, по которым в этом году будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура месяца Мухаррам.

В городе Баку:

Хазарский район, святилище Мирмовсум Ага

Насиминский район, церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбей)

Низаминский район, мечеть «Шах Аббас»

Сабаильский район, мечеть Бибиэйбат

Сураханский район, мечеть поселка Гарачухур

Ясамальский район, мечеть «Тезе Пир»

Ясамальский район, мечеть «Хаджи Солтанали»

Бинагадинский район, мечеть «Имам Али»

В регионах: 

Гянджинский, Лянкяранский, Сумгайытский, Мингячевирский, Шекинский, Ширванский, Бардинский и Губинский филиалы Центрального банка крови.

Акции по сдаче крови будут проведены в 8 мечетях и святилищах, а также в 8 учреждениях здравоохранения.

Теги:
Из этой рубрики
В Махачкале появится памятник Гейдару Алиеву
Общество

В Махачкале появится памятник Гейдару Алиеву

2023/07/13, 18:56
Адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура
Общество

Адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура

2023/07/13, 16:24
В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек (видео)
Общество

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек (видео)

2023/07/13, 15:49
В Габале задержан разыскиваемый три года гражданин Омана
Общество

В Габале задержан разыскиваемый три года гражданин Омана

2023/07/13, 15:32
Российская компания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку
Общество

Российская компания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

2023/07/13, 15:18
Галант почтил память героических сынов Азербайджана (фото)
Общество

Галант почтил память героических сынов Азербайджана (фото)

2023/07/13, 13:53
Завтра в Баку будет 33 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет 33 градуса тепла

2023/07/13, 13:24
МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра (видео)
Общество

МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра (видео)

2023/07/13, 12:19
В Азербайджане с начала года сократилось число браков и возросло число разводов
Общество

В Азербайджане с начала года сократилось число браков и возросло число разводов

2023/07/13, 11:27