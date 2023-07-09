Возвращение командиров «Азова»: Украина ответила на истерику Пескова

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Возвращение из Турции в Украину пятерых командиров с «Азовстали» состоялось согласно нормам международного права.

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Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил «Суспільному», комментируя заявления из Кремля о «нарушении договоренностей».

«Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена и конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права», — сказал Юсов.

Он пояснил, что пока не может раскрывать детали и условия возвращения бойцов, подчеркнув, что Киев и в дальнейшем будет возвращать пленных украинцев домой.