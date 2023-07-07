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UNEC стал лучшим вузом Азербайджана

UNEC стал лучшим вузом Азербайджана

Объявлен рейтинг QS World University Rankings 2024.

Согласно мировому рейтингу университетов, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занял первое место в стране.

Университет также вошёл в число 1001+ лучших вузов мира, укрепляя свои прежние позиции среди других учебных заведений.

В UNEC отметили, что согласно принятой в 2018 году Стратегии развития «UNEC-100», стратегической целью университета является вхождение в ТОП-500 университетов мира к 100-летию UNEC (2030 г.).

Первой целью, поставленной в этом направлении, было вхождение UNEC в мировой рейтинг университетов QS, и в 2020 году UNEC впервые вошёл в этот рейтинг. Второй целью было стать первым в QS в Азербайджане, что и произошло в текущем 2023 году.

Другими азербайджанскими вузами, вошедшими в рейтинг, стали Бакинский государственный университет (1001-1200) и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (1201-1400).

Рейтинг, который подчёркивает возможности трудоустройства и устойчивость, включает в себя 1500 учебных заведений из 104 стран.

Результаты основаны на анализе 17,5 млн научных статей и мнений экспертов – более 240000 преподавателей и работодателей.

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