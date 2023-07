Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Беларусью

Азербайджан рассчитывает на дальнейшее углубление дружественных отношений с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Twitter.

«Поздравляем правительство и народ Беларуси с Днем Независимости! Рассчитываем на дальнейшее углубление дружественных отношений и двустороннего сотрудничества.

С Днем Независимости!», – говорится в заявлении.

On the occasion of #Belarus Independence Day, we cordially congratulate the government and people of Belarus!

We are looking forward to further deepening of our friendly relations and bilateral cooperation.

Happy Independence Day! 🇦🇿🇧🇾@BelarusMFA pic.twitter.com/7iGVnmHh48

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 3, 2023