В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана

854 Просмотров

«Сегодня Азербайджанская армия сильнее той азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны» — это заявление президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева прозвучало на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей «коммандос» накануне Дня вооруженных сил. Прямо об этом как бы не говорилось, но эксперты предупреждают: «коммандос» — это части, которые могут действовать на чужой территории, А еще это классические войска для антитеррористических операций.

На фоне непрекращающихся провокаций и армянских НВФ в зоне временного размещения росмиротворцев, и ВС Армении вдоль условной границы это обстоятельство получает особую актуальность. 27 июня армянские террористы из-за спин росмиротворцев обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Бекиров Али Шукюр оглу. Азербайджанская армия ответила, и не из стрелкового оружия. Четверо «зинворов» уничтожены. Армянскому командованию есть над чем подумать.

Вспомним: сообщения об обстрелах азербайджанских позиций и со стороны Армении, и армянскими НВФ в зоне временного размещения РМК в Карабахе приходят с пугающей регулярностью. За почти три года, прошедших после окончания 44-дневной войны, такой частоты и интенсивности «инцидентов» эксперты не припомнят.

Возможно, каждый отдельно взятый эпизод уступает по своему масштабу боям у озера Гарагель или в направлении Истису («Джермука»). Но этих «мелких инцидентов» слишком много, чтобы считать их таковыми. Наконец, Армения, буднем реалистами, пересекла «красную линию», обстреляв ППП «Лачин». Как минимум это «беспокоящий огонь» и игра на обострение.

Как максимум — разведка боем перед более масштабной вооруженной провокацией. Но в любом случае речь идет о повороте армянской стороны к силовому сценарию. Тем более что все развивается на фоне отказа от реального диалога. Да, армянские представители, в отличие от футбольной команды «Пюник», на переговоры как бы являются, но устроенная Николом Пашиняном истерика на саммите ЕврАзЭС позволяет представить себе, какие абсурдные требования и претензии выдвигаются за закрытыми дверьми. И вряд ли только по незнанию или недомыслию. Тактику торпедирования переговоров вкупе с силовым давлением при помощи вроде бы мелких инцидентов Армения практиковала на протяжении всего периода оккупации азербайджанских земель. И сегодня действует привычным способом. Будем реалистами. Вопрос: «Стоит ли Южный Кавказ на пороге нового силового сценария?»— сегодня уже мало кому покажется «рисованием черта на стене». И дело не только и не столько в московских«утечках» со ссылкой на осведомленные источники в США, что, дескать, зловредные американцы грозили многострадальным карабахским армянам, что если те не пойдут на диалог с Азербайджаном, Баку проведет в зоне временного размещения РМК свою антитеррористическую операцию. Резкий рост напряженности и в Карабахе, и на условной границе с Арменией уж точно не свидетельствует о приверженности Еревана «мирной повестке». Но…понимают ли в Ереване, насколько изменилась ситуация?

Азербайджанская армия всегда отвечала и будет отвечать на провокации. Только за последние дни — и удар по армянскому посту, с которого стреляли по нашим пограничникам на Зангеланском направлении, и нейтрализованные снайперы, стрелявшие по ППП «Лачин», и «ответка» за обстрел на Агдамском направлении. Наконец, каждое сообщение о нарушении режима прекращения огня заканчивается тем, что «дан адекватный ответ», «огневые точки подавлены», «незаконные фортификационные работы пресечены». Но как долго ситуация будет оставаться на уровне «точечных ответов» на армянские провокации? Или подобные выходки должны быть прекращены, или…

А теперь серьезно. И без истерик «розовых пони» в стиле «все проблемы надо решать исключительно мирным путем». Если Армения продолжает обстрелы азербайджанской территории, в то время как ханкединские сепаратисты, окончательно превратившись в марионеток, отказываются от диалога — это не «решение проблем мирным путем», а силовой шантаж. На который, пусть никто не сомневается, Азербайджан ответит. И вряд ли будет ждать еще три десятка лет.

И здесь уже надо четко представлять себе силовой расклад сил. До 44-дневной войны Армения еще могла тешить себя иллюзиями о военном превосходстве, «линии Оганяна», рассчитывать, что за нее в случае чего впишется весь цивилизованный мир, а защищать «церкви и хачкары» прибудут добровольцы из диаспоры. Сегодня иллюзии развеялись, как туман над Джыдыр-дюзю. Прорыв армянской эшелонированной обороны, освобождение долины Араза и города Шуша продемонстрировали, чего в реальности стоило то ура-патриотическое надувание щек.

А сегодня Армении лучше прислушаться к тому, что говорил президент Азербайджана. И сделать выводы. Тем более что обещанные Еревану не то индийские пушки, не то французские бронетранспортеры даже наполовину не восполняют того вооружения, которое было уничтожено и взято в качестве трофеев во время войны. Азербайджанская армия все это время не стояла на месте. В страну, как обещал президент, поступят новые беспилотники, высокоточные ракеты и другое оружие. Плюс создаются части коммандос.

И, наконец, есть и реалии «на земле». В Карабахе у армянских сепаратистов более нет ничего похожего на «линию Оганяна», а игры в фортификацию под видом сельхозработ четко и решительно пресекаются нашей стороной. Не говоря о том, что брать под контроль Агдере и Ханкенди, контролируя Гадрут и Шушу — это далеко не те задачи, которые наша страна решала во время 44-дневной войны. С учетом того, что Азербайджан сегодня контролирует стратегические высоты и вдоль условной границы в Зангезуре, где у Армении не было ни сил, ни ресурсов создать полноценные оборонительные порядки, и еще после Гызылгая-Гюннютской операции держит под огневым контролем важные дороги в самой Армении.

Так что нет сомнений: в случае необходимости Вооруженные силы Азербайджана за те же 44 дня дойдут до Иревана и водрузят азербайджанский флаг на нынешней площади Республики. И Армении лучше Азербайджану эту необходимость не подпитывать своими действиями. Силовой вариант всегда присутствует в азербайджанской повестке дня. Будет ли ему дан ход — зависит сегодня от поведения армянской стороны. За которую, смеем заверить, никто не будет вписываться в ожидаемых масштабах, если станет по-настоящему горячо.

Нурани, обозреватель