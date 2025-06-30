С 1 июля в Азербайджане вступают в силу сразу несколько значимых изменений. В стране повышается пенсионный возраст для женщин, вступает в силу запрет на браки между близкими родственниками, начинается возврат НДС за культурные мероприятия, увеличиваются социальные пособия и стипендии. Minval подготовил подборку всех перемен.

Повышение пенсионного возраста

С 1 июля 2025 года пенсионный возраст для мужчин в Азербайджане составит 65 лет, а для женщин — 64 года и 6 месяцев. Напомним, что с 1 июля 2017 года вступил в силу указ президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в закон «О трудовых пенсиях», в соответствии с которым пенсионный возраст для мужчин и женщин поэтапно будет увеличиваться до 65 лет.

До принятого указа мужчины выходили на пенсию в 63 года, а женщины — в 60 лет. Этот процесс будет осуществляться последовательно, увеличиваясь в год на шесть месяцев: для мужчин он завершился 1 июля 2021 года, а для женщин — продолжается с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года.

Запрет на родственные браки

С 1 июля в Азербайджане вступает в силу запрет на браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестёр. Согласно официальной статистике Министерства юстиции, в январе 2025 года в стране было зарегистрировано 4753 брака, в феврале — 3277, в марте — 3624, в апреле — 3847. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года число заключённых браков составило: в январе — 3710, в феврале — 3071, в марте — 3334, в апреле — 3769. В настоящее время значительного роста количества браков не наблюдается.

Возврат НДС

С 1 июля в Азербайджане будет внедрён новый механизм поощрения в секторе культуры. С указанной даты физические лица при безналичной оплате таких услуг, как театральные представления, показ фильмов, посещение музеев и концертов симфонического оркестра, смогут вернуть 50 % уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС).

Эта льгота будет реализована по тому же принципу, что и механизм ƏDV geri al (cashback), который уже успешно применяется в ряде других сфер. Потребители смогут вернуть половину НДС на основании кассовых чеков, полученных за безналичные платежи за эти услуги.

Повышение размера соцвыплат

Указом президента Ильхама Алиева с 1 июля 2025 года будут увеличены размеры социальных пособий, президентских стипендий и ежемесячных выплат за почётные звания. Повышение коснётся следующих категорий:

Социальные пособия для лиц с инвалидностью:

– 81–100 % инвалидности: 300 манатов

– 61–80 % инвалидности: 250 манатов

– 31–60 % инвалидности: 180 манатов

Ежемесячные социальные пособия:

– Лицам, потерявшим кормильца: 140 манатов

– Детям военнослужащих: 140 манатов

– Опекунам детей, потерявших родителей: 140 манатов

– Малообеспеченным семьям (на ребёнка до 1 года): 140 манатов

– Матерям пяти и более детей (на каждого ребёнка): 140 манатов

– За усыновлённого ребёнка: 240 манатов

– Для детей с инвалидностью до 18 лет (в приёмной семье):

– 0–6 лет: 500 манатов

– 7–13 лет: 600 манатов

– 14–18 лет: 650 манатов

Единовременные пособия:

– При рождении ребёнка: 600 манатов

– На погребение: 600 манатов

– Президентские стипендии (ежемесячно):

Героям Отечественной войны: 2200 манатов

– Национальным героям: 2000 манатов

– Семьям погибших и семьям жертв 20 Января: 700 манатов

– Семьям погибших в Афганской войне: 700 манатов

– Лицам с инвалидностью, связанной с войной и событиями 20 Января:

– 81–100 % инвалидности: 600 манатов

– 61–80 % инвалидности: 500 манатов

– 31–60 % инвалидности: 400 манатов

Другие категории:

– Лицам, ухаживающим за инвалидами: 120 манатов

– Незрячим (по общим причинам): 350 манатов

– Лицам с другими тяжёлыми формами инвалидности (по общим причинам): 250 манатов

Ежемесячные стипендии за почётные звания:

– Народный писатель, народный поэт, народный артист, народный художник: 300 манатов

– Обладатели почётных званий (деятель науки, деятель искусства, учитель, врач и др.): 200 манатов

– Персональная стипендия президента будет увеличена до 1700 манатов.

Изменение тарифов оператора мобильной связи

С 1 июля компания Azercell внедряет новую систему расчёта интернет-пакетов: так называемые ежемесячные тарифы будут действовать не 30–31 день, как обычно, а только 28 дней. Это нововведение уже вызвало волну недовольства среди пользователей.

Ужесточение наказания за ранние браки

С 1 июля в Азербайджане вступают в силу поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках. Теперь за организацию брака с лицом младше 16 лет предусмотрены штрафы, ограничение или лишение свободы до 2 лет.

Помолвка с несовершеннолетним также будет караться штрафом до 2000 манатов или арестом до 2 месяцев. Если разница в возрасте превышает 5 лет, к ответственности привлекается и совершеннолетний участник.

Кроме того, владельцы заведений, проводящих свадьбы с участием несовершеннолетних, заплатят от 1000 до 9000 манатов. За повторное нарушение — до 13 000 манатов.