Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы

Погранично-таможенный пункт пропуска «Лачин» – суверенная территория Азербайджана.

Об этом написал в Twitter помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается проезд медицинских автомобилей МККК из Ханкенди в Армению.

«К вашему сведению, армянское лобби платит и коррумпирует европейских политиков и депутатов Европарламента, которые позируют для селфи по ту сторону границы», – написал Хикмет Гаджиев.

«Lachin» border-customs check point – sovereign territory of Azerbaijan. Medical passage of ICRC from Khankandi to Arm is expected soon.

FYI. Armenian lobby paid and corrupt European politicians and European Parliament members who pose for selfies on the other side of border. pic.twitter.com/7nzPaRnPqo

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 24, 2023