В Баку ожидается кратковременный дождь

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Обнародован прогноз погоды на 23 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 25-29° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман. Вечером осадки постепенно прекратятся. Порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем – 24-29° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 15-20° тепла.