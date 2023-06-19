Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем – 26-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем – 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, ливни, грозы, выпадет град. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 15-20 ° тепла.