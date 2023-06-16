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Количество турецких провинций может увеличиться

Количество турецких провинций может увеличиться

Число провинций в 85-миллионной Турции может увеличиться с 81 до 100, в том числе за счет курортных регионов, пишет в пятницу газета Hürriyet.

Согласно изданию, новыми провинциями могут стать турецкие курорты на побережье Средиземноморья Аланья, Манавгат, Фетхие и Тарсус.

Для создания новых административно-территориальных образований необходимо решение парламента и их соответствие определенным критериям. В частности, население региона должно составлять не менее 100 тыс. человек, в нем должны быть развиты жилищная и транспортная инфраструктура, экономика, образование и здравоохранение.

Вопрос создания новых провинций, как ожидается, будет внесен в повестку парламента Турции после муниципальных выборов, которые намечены на март 2024 года. Правящий «Народный альянс» обладает большинством в 600-местном законодательном собрании, поэтому принятие такого закона будет формальностью, считают эксперты, отмечая, что вопрос придания статуса провинций курортным регионам обсуждается не один год.

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Количество турецких провинций может увеличиться
Мир

Количество турецких провинций может увеличиться

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