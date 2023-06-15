Макрон вновь в роли Даладье. Теперь в африканских интерьерах

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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь преподнес дипломатический сюрприз. Сей персонаж, по данным французских СМИ, вознамерился отправиться в Южную Африку на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южную Африку. Во всяком случае, об этом сообщает французский портал L’Opinion, ссылаясь на источники в Елисейском дворце. Президент ЮАР Рамофоса был изумлен, когда Макрон запросил у него разрешение прибыть на саммит — до этого ни один западный лидер не посещал форумов БРИКС. Тем более это примечательно сейчас, на фоне украинской войны, когда БРИКС позиционирует себя как явно антизападный союз.

В экспертном сообществе нет недостатка в версиях, что ищет Макрон на саммите БРИКС. Российские эксперты с удовольствием рассуждают об экономическом потенциале этого союза и старательно выносят за скобки, что это главным образом потенциал Китая и в меньшей степени Индии, но не России. Добавим от себя: «наполеоновские» планы Макрона тоже требуют выхода, и одной Армении здесь явно мало. Попытка играть свою игру в Ливии закончилась обидным поражением от Турции, позиции Франции в бывших африканских колониях стремительно рушатся, США и Великобритания бесцеремонно выпихнули Францию из тихоокеанской политики, создав свой альянс AUKUS с участием Австралии, но без Парижа. А Эммануэль Макрон уже не первый месяц «нарезает круги» вокруг Китая, пытаюсь взять реванш за все геополитические обиды.

Но те же французские СМИ обозначают еще одну причину. Не исключено, что едет на саммит БРИКС Эммануэль Макрон ради встречи…с президентом России Владимиром Путиным. И обсуждать с ним собирается Украину.

А вот это уже интересно. Особенно с учетом предыстории. С первых же дней украинской войны президент Франции периодически «светится» с идеями примирения с Россией за счет Украины. Еще в первые дни войны Макрон рассуждал о необходимости «сохранить лицо» Кремлю — разумеется, подарив России украинские территории. Затем был скандальный вояж в воюющий Киев с очередными «мирными предложениями», которые опять-таки предполагали примирение с Москвой за счет территорий Украины. И вот теперь, судя по всему, Париж предпринимает новую попытку договориться с Россией за счет Украины. Прежние неудачи решимости мсье Макрона не пошатнули.

Конечно, можно поверить, что президент Франции все еще продолжает верить в казавшиеся некогда незыблемыми установки в стиле «все войны когда-нибудь заканчиваются», «рано или поздно придётся прекращать войну и начинать переговоры» и т.д., и всерьез рассчитывает, что как только ситуация свернет от войны к переговорам, он, мсье Эммануэль Макрон, окажется первым, кто предложит миру проект договоренностей по Украине. Тем более что его предшественник Саркози точно так же брал на себя роль посредника во время пятидневной войны России против Грузии. А потом можно будет сверлить в пиджаке дырочку для ордена, готовить речь для церемонии вручения Нобелевской премии мира и с наслаждением осознавать, что место в истории уже обеспечено.

Это, конечно, так себе компенсация за провал прежних наполеоновских планов, но все равно греет душу. Особенно с пониманием, что дальше последует снятие санкций, возобновление коммерческих связей с Россией и после отставки, скорее всего, теплое место где-нибудь в «Газпроме» или «Роснефти». А уж забыть ради своей выгоды о международном праве и элементарной порядочности — дело для Макрона привычное. Точно так же на Южном Кавказе ради голосов местных армян Париж готов устраивать политические обнимашки с Арменией. И на этом фоне совсем не удивительно, что в отношении границ и безопасности Украины здесь не испытывают большего пиетета, чем в случае с Азербайджаном.

Вряд ли стоит напоминать, что задумка Макрона слишком уж напоминает дипломатию Даладье времен мюнхенской сделки. И с куда меньшими, чем это кажется хозяину Елисейского дворца, шансами на успех. Дело даже не в том, что Путин может просто не приехать в ЮАР. Да, в Претории как бы обещают не давать ход ордеру Международного уголовного суда, но поверят ли в эти гарантии в Кремле — вопрос открытый. Самое главное, договариваться в любом случае придется с Украиной. Это во время мюнхенской сделки можно было вообще оставить делегацию Чехословакии за дверью, пока большие дяди делили их страну и искали способ понадежнее «умиротворить» Гитлера за чужой счет. А сегодня говорить в любом случае придется с Киевом. Где четко и неоднократно дали понять, что никаких переговоров с Россией без полного освобождения украинской территории вести не будут. Украина не «прогнулась» и не приняла планов «приостановки» войны и «спасения лица» Кремля, когда «Киев за три дня» еще не превратилось в язвительный мем. А теперь, на фоне начавшегося контрнаступления, шансов продвинуть свою дипломатию у Макрона еще меньше.

Но самое главное, есть еще одно обстоятельство. Начиная с карательных акций на национальных окраинах СССР времен Горбачева и заканчивая пятидневной войной России против Грузии, Запад действительно был готов договариваться с Россией и закрывать глаза на то, что происходило на Южном Кавказе и даже в странах Балтии. Но теперь в действиях России в Украине западные политики видят прямую и явную угрозу уже для себя и для своих стран.

И что же – Макрон, президент Франции далеко не на первом сроке, этого просто по-человечески не понял? У него не хватает квалификации разобраться, что после февраля 2022 года политика идет по другим правилам? Вряд ли. Все же Макрон, надо полагать, слышит и понимает, что говорится на встречах и саммитах. Но тогда его «дипломатия» — не только удар в спину Украине. Это еще и прямое предательство своих союзников по ЕС и НАТО. К чему Макрону тоже не привыкать — достаточно вспомнить поддержку Хафтара в Ливии вопреки позиции ООН.

Сегодня даже армянские эксперты признают, что Франция в ЕС занимает особую позицию в отношении Еревана. В переводе — остальные члены Евросоюза такие «обнимашки» с Арменией не поддерживают. И хотя здесь нет такого внимания и такой жесткости, как в случае с Украиной, нельзя не понимать, что и на Южном Кавказе Франция идет против интересов Европы, прежде всего в сфере энергетической безопасности и логистики. В случае с Арменией Париж уже рассматривает поставки оружия. В случае с Россией как бы ограничивается дипломатией. Но не попадут ли завтра индийские гаубицы по французской лицензии в российские боевые порядки — вопрос, который стоило бы озвучить. Как и то, насколько большой неожиданностью это будет для Парижа.

И вот интересно, с какой легкостью Макрон «сдаст» и Армению, и Россию, когда его союзники напомнят Парижу о правилах игры?

Нурани, обозреватель