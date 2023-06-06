Пограничное мошенничество Григоряна: в Ереване «позабыли», как в Баку умеют добиваться выполнения обязательств

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Вычитывать в международных соглашениях то, чего в них нет, и не видеть в упор того, что в них есть — давняя черта армянской дипломатии. В этот же тренд укладывается и нашумевшее интервью секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна Общественному телевидению РА. Где сей персонаж, напомним, заявил, что Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

«По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу», — заявил Григорян, выразив надежду, что Азербайджан и Россия эту его идею «приняли к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед».

Ну что же, придется напомнить секретарю Совбеза Армении, что именно на этот счет говорится в Трехстороннем заявлении от 10 ноября, под которым стоит подпись его шефа, премьер-министра Никола Пашиняна. Итак, пункт 9: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России». То есть в заявлении черным по белому указано, что контроль над Зангезурским коридором осуществляет ФСБ России. Во-первых, дороги — и шоссейная, и железная — в советские годы проходили вплотную к пограничной реке Араз, а границу Армении с Ираном и сегодня охраняют российские пограничники. А во-вторых, транспортные коммуникации между основной территорией Азербайджана и НАР, проходящие по территории Армении и находящиеся под контролем ФСБ России — это недвусмысленные обязательства, под которыми Армения и в прямом, и в переносном смысле подписалась.

Неудивительно, что в России словесные эскапады Григоряна тут же восприняли на свой счет, припомнив секретарю Совбеза его «соросовское» прошлое и планы Запада выдавить РФ из Южного Кавказа.

Показательно, что на словесные эскапады Григоряна весьма оперативно отреагировали российские ТГ-каналы. «Оперативные сводки» расценили заявление Григоряна так: «Ереван заявил об очередном нарушении трёхстороннего соглашения со своей стороны.А именно – отказе от контроля российскими пограничниками транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном». Из чего делают вывод: «…Сколько бы Пашинян ни улыбался российскому президенту в рамках всевозможных международных встреч, очевидно, что этот соросовский ставленник неизменно продолжает выполнять заказ Вашингтона. Руками своих армянских марионеток, уже заявлявших о своих намерениях выйти из ОДКБ, американцы планомерно продолжают выдавливать Россию из кавказского региона».

Еще резче комментирует ситуацию «Кремлевская прачка». Напомнив о том, что Армен Григорян — «выпускник «Американского университета Армении»», который «ни дня не работал в силовых структурах», «МП» выносит свой вердикт: «Ну, ни для кого не секрет, что армянские спикеры частенько хватают лишнего и замахиваются на вопросы, решение которых явно не зависит от мнения армянской банановой республики. Кто, что, где и когда будет «контролировать» прописано в соответствующих нормативных документах».

А затем, процитировав Трехстороннее заявление, выносит свой вердикт: «Во всей этой истории, конечно, сразу видно, откуда ноги растут. Вашингтон пытается выдавить Россию из Закавказья. Марионеточный режим соросенка – Пашиняна принимает в этом процессе посильное участие, беспрекословно выполняя поручения заокеанских кураторов. Отсюда все армянские демарши последнего времени: «шантаж» по теме возможного выхода Армении из ОДКБ, ратификация ущербного Римского статута и прочее. Да уж, мелкотравчатые американские вассалы из Еревана – жалкое зрелище».

Возможно, здесь, по законам жанра, должны следовать пространные рассуждения, что Пашинян собрал, конечно, к себе в команду бывших «соросят», которые регулярно пытаются навести мосты с Западом, но предпринимать все маневры Армении приходится на очень коротком поводке – с учетом ее крайне сильной зависимости от Москвы.

Но вот в чем дело. Располагает ли Армения сегодня соответствующими ресурсами, чтобы взять под контроль собственные границы, позволит ли ей играть в такие игры Москва, у которой даже с учетом украинской войны предостаточно способов эффективно надавить на Ереван и добиться от Пашиняна и его «соросят» требуемого послушания. Но открытие коммуникаций с НАР и контроль над ними ФСБ России, а не невменяемого, пардон за откровенность, правительства Армении — это уже прямые обязательства Армении прежде всего перед Азербайджаном.

А в Баку умеют добиваться выполнения обязательств. Это мир увидел еще на примере четырех «карабахских» резолюций СБ ООН. И по поводу коммуникаций между основной территорией Азербайджана и НАР президент Ильхам Алиев высказался предельно четко. В январе нынешнего года в интервью местным телеканалам, напомнив, что в тексте трехстороннего заявления «ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, и Армения должна его обеспечить», президент подчеркнул: «Сегодня Армения пытается уклониться от этого. Фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. Но это нас не остановит». И продолжил: «…Желает того Армения или нет, он будет реализован». А в Баку, напомним, слов на ветер не бросают.

Так что ереванским «соросятам» лучше не пытаться устраивать «игру в наперстки» с текстом Трехстороннего заявления.

Нурани, обозреватель