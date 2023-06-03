“Было бы пролито много крови”: Пригожин сообщил, что договорился с Кадыровым (видео)

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Куратор ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин сообщил, что конфликт между ним и представителями “Ахмата” был улажен после звонка главы Чечни Рамзана Кадырова. Свое молчание он объяснил подходом государства к “межнациональной розне”.

“В России повелось так. Национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских. А русские в их адрес безнаказанно высказываться не могут”, – сказал он.

По словам Пригожина, обращения к нему были опубликованы с целью задеть, как в 90-е и вызвать “на стрелку”. Но любые межнациональные конфликты в РФ гасятся потом очень долго, поэтому Пригожин не отвечал публично. Также Пригожин отметил, что в обращении Делимханова говорилось о его критике в адрес Минобороны РФ. Этим он будет заниматься и дальше — потому что ЧВК не получали снаряды, из-за этого много погибших, а также “эти персонажи” (Шойгу, Герасимов и другие) сдали российские земли и позволяют захватывать Белгородскую область.

Также Пригожин заявил, что при конфликте “Ахмата” и ЧВК победитель был бы очевиден, но “было бы пролито много крови”. Глава “Вагнера” еще раз заявил, что не оскорблял “Ахмат”. По мнению Пригожина, конфликт мог быть спровоцирован “одной из башен Кремля”, потому что глава ЧВК обратился в прокуратуру из-за ошибок военного ведомства.

Пригожин утверждает, что из-за этого Путину пришлось созвать совет по межнациональным вопросам, где обсуждали эту ситуацию. Пригожин пообещал, что при продолжении конфликта на стрелки он не поедет (как в 90-е), но будет решать конфликт по-взрослому с благословения россиян.

Также Пригожин заявил, что ЧВК могут прийти на защиту Белгородской области, если Минобороны не решит ситуацию. Разрешения на это он спрашивать не будет.