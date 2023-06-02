Алла Пугачева передумала продавать замок в Грязи из-за Галкина

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Певица Алла Пугачева не станет продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь из-за решения суда отказать Максиму Галкину в снятии статуса иноагента. Об этом “Московскому комсомольцу” рассказал близкий к окружению звезды источник.

«Это надо понимать на чисто эмоциональном уровне, слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи. Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем», — заверил инсайдер.

По словам источника, Примадонна надеялась, что суд снимет с ее супруга статус иноагента. Однако звездная пара была готова к отказу, поэтому недавние новости не стали для Пугачевой шоком, уточнил источник.

Ранее стало известно, почему певец Никита Пресняков не сможет продать особняк Пугачевой на Истре. Пугачева не внесла очередной платеж за аренду прилегающей к имению береговой линии. За это Комитет по управлению имуществом Солнечногорска подал на нее в суд.