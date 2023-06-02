Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается. Утром в некоторых пригородах будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальна гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 26-31° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана днем ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, грозы, град. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

2023/06/02, 13:21
Азербайджан направил ноту Ирану
Общество

Азербайджан направил ноту Ирану

2023/06/02, 12:40
Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев: Италия является главным торговым партнером Азербайджана

2023/06/02, 12:26
В Баку устроили праздник украинским детям (фото)
Общество

В Баку устроили праздник украинским детям (фото)

2023/06/02, 11:44
Арабы кончились
Общество

Арабы кончились

2023/06/02, 11:30
В Сальянском районе задержаны похитители золотых зубов из могил (фото)
Общество

В Сальянском районе задержаны похитители золотых зубов из могил (фото)

2023/06/02, 11:15
Еще 25 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии
Общество

Еще 25 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии

2023/06/02, 10:22
Как бакинский мусор превращается в миллионы долларов (фото)
Общество

Как бакинский мусор превращается в миллионы долларов (фото)

2023/06/02, 10:00
Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации
Общество

Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

2023/06/02, 09:46