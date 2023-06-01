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Столтенберг заявил о праве Украины атаковать Россию

Столтенберг заявил о праве Украины атаковать Россию

Позиция НАТО о допустимости возможных атак Украины по территории России неизменна, поскольку Киев имеет право защищать себя.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Глава Североатлантического альянса отметил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо. «Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта», — подчеркнул он.

Генсек отметил, что у альянса есть две важных задачи по украинскому кризису. Они заключаются в поддержке Украины и противодействию разрастанию этого конфликта за пределы страны.

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