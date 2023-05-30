Минувшей ночью Москва совершила массированную атаку на Киев (фото)

В ночь на 30 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.
О взрывах в Киеве сообщил и мэр Виталий Кличко. В Дарницком районе Киева упали обломки, начался пожар, загорелся частный дом.
В Голосеевском районе пострадала 27-летняя женщина, ее госпитализировали.
Также взрывы прогремели в Печерском и Подольском районах. “Атака массированная! Не оставляйте укрытий!” – написал Кличко.
В КГВА сообщают, что в Печерском районе обломки упали на припаркованный автомобиль.
В городской военной администрации добавили, что в результате падения обломков в Печерском районе загорелись три автомобиля. Информацию уточняют. Также зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.
В Голосеевском и Подольском районе взрывы, сообщает Кличко.
В Дарницком районе Киева горит дом.
В Голосеевском районе из-за падения обломков в многоэтажном доме выбило окна и вырвало двери в нескольких квартирах. Кличко сообщает, что из дома в Голосеевском районе эвакуировали 20 человек.
Один человек погиб, одну пожилую женщину госпитализируют медики. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.
Также сообщается о возгорании в жилом доме в Подольском районе.
Зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы в нежилой застройке.
Также взрыв в Святошинском районе. В городской администрации пишут о падении обломков на территорию одного из предприятий. Информация предварительная, данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.