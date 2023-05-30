Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Минувшей ночью Москва совершила массированную атаку на Киев (фото)

Минувшей ночью Москва совершила массированную атаку на Киев (фото)

В ночь на 30 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Киеве сообщил и мэр Виталий Кличко. В Дарницком районе Киева упали обломки, начался пожар, загорелся частный дом.

В Голосеевском районе пострадала 27-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также взрывы прогремели в Печерском и Подольском районах. “Атака массированная! Не оставляйте укрытий!” – написал Кличко.

В КГВА сообщают, что в Печерском районе обломки упали на припаркованный автомобиль.

В городской военной администрации добавили, что в результате падения обломков в Печерском районе загорелись три автомобиля. Информацию уточняют. Также зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.

В Голосеевском и Подольском районе взрывы, сообщает Кличко.

В Дарницком районе Киева горит дом.

В Голосеевском районе из-за падения обломков в многоэтажном доме выбило окна и вырвало двери в нескольких квартирах. Кличко сообщает, что из дома в Голосеевском районе эвакуировали 20 человек.

Один человек погиб, одну пожилую женщину госпитализируют медики. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.

Также сообщается о возгорании в жилом доме в Подольском районе.

Зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы в нежилой застройке.

Также взрыв в Святошинском районе. В городской администрации пишут о падении обломков на территорию одного из предприятий. Информация предварительная, данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Теги:
Из этой рубрики
Китай отказался от встречи министра обороны КНР с американским коллегой
Мир

Китай отказался от встречи министра обороны КНР с американским коллегой

2023/05/30, 10:19
Украина атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками, есть пострадавшие (обновлено, видео)
Мир

Украина атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками, есть пострадавшие (обновлено, видео)

2023/05/30, 09:58
Эмин Агаларов покинул Crocus Group
Мир

Эмин Агаларов покинул Crocus Group

2023/05/30, 09:46
Названы возможные даты инаугурации Эрдогана
Мир

Названы возможные даты инаугурации Эрдогана

2023/05/30, 09:36
Минувшей ночью Москва совершила массированную атаку на Киев (фото)
Мир

Минувшей ночью Москва совершила массированную атаку на Киев (фото)

2023/05/30, 09:06
Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации
Мир

Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации

2023/05/30, 01:00
Зеленский принял решение о сроках выдвижения войск
Мир

Зеленский принял решение о сроках выдвижения войск

2023/05/30, 00:47
Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит Украину
Мир

Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит Украину

2023/05/30, 00:45
Сотни граждан Беларуси попали под санкции Польши
Мир

Сотни граждан Беларуси попали под санкции Польши

2023/05/30, 00:31