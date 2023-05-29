Новая победа Азербайджана

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Главный государственный праздник страны можно отметить по-разному. Можно, по старой традиции, созвать торжественное собрание, рассказать о достижениях страны (особенно если действительно есть о чем рассказать), потом — праздничный концерт…

А можно — так, как это сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. 28 мая, в День Независимости Азербайджана, глава государства отправился в Лачинский район и город Лачин. Это уже другая технология коммуникации власти и народа. Президент в день главного государственного праздника — в окружении простых граждан, встреча в режиме открытого диалога, откровенный разговор о прошлом и о будущем. Об оккупации Лачинского района в 1992 году, на пике внутриполитических потрясений, и о его освобождении теперь, по итогам 44-дневной войны. И о той работе по возрождению Лачина, которая ведется сегодня.

Если выражаться сухим языком протокола, то «глава государства ознакомился с ходом восстановительных работ». Но в реальности все куда масштабнее.

Вспомним: в ходе своей поездки в Лачинский район президент Азербайджана принял участие в открытии двух электроподстанций, заложил фундамент многоквартирного квартала, ознакомился с ходом работ на месте будущего агропромышленного парка и с объектами будущей туристической инфраструктуры Лачина…И это далеко не полный список. Такое строительство за два с половиной года, прошедших после деоккупации Лачина, где еще надо было очистить территорию от мин — такое под силу немногим государствам. И речь не только о финансах — куда важнее политическая воля.

И самое главное, в Лачине прошла торжественная церемония — новое жилье получили первые 20 семей бывших вынужденных переселенцев из Лачина. Двойной праздник. И лучший подарок на День Независимости. Лачин возрождается, и это комплексный процесс. Восстанавливается и экологическое разнообразие региона — в дикую природу выпустили соколов и кавказских туров. На землю вернулись ее истинные хозяева, и это проявляется во всем.

Заметим, что восстановительные работы в Лачине идут в соответствии с четким планом и стратегией. Здесь не только восстанавливаются жилые кварталы, но и создаются рабочие места. Никаких «пока сойдет и так, а потом доделаем». Как заявил президент, «дорогие лачинцы, на протяжении многих лет вы жили в страданиях, как физических, так и моральных, в тяжелых условиях, в общежитиях, вагонах, палаточных городках. Еще большим было моральное страдание. То есть страдание от невозможности вернуться на родные земли ужасно». После чего продолжил: «…Условия для вас и таких же бывших переселенцев, как вы, должны быть самыми лучшими, самыми прекрасными, чтобы вы после долгих лет страданий жили здесь комфортно».

При этом в Лачине не просто идет строительство. Там пишется история. Это будущий Мемориальный парк, музеи Оккупации и Победы, которые создаются на освобождённых землях. Это названия улиц, когда указатели открывает глава государства: улица Хосров бека Султанова и улица Зангезур, улица Гейдара Алиева и 28 мая, улица Победы и 1 декабря — дата освобождения Лачина.

И самое главное, здесь создаётся новый геополитический расклад. По понятным причинам, в центре внимания азербайджанской аудитории — предупреждение президента Ильхама Алиева в адрес сепаратистов: «Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе – ред.). Поэтому «парламент» должен быть распущен, элемент, называющий себя «президентом», – должен сдаться, все «министры», «депутаты» и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии».

И не случайно, что озвучен этот ультиматум именно в Лачине. Этот район имеет чрезвычайно важное стратегическое значение: дорога, связывающая Герус и Ханкенди, господствующие высоты на границе…Армения прилагала титанические усилия для того, чтобы захватить Лачин и удержать его под своей оккупацией. Даже после 44-дневной войны изообретались идеи вроде «Лачинского коридора под международным контролем».

Но именно здесь 23 апреля нынешнего года Азербайджан «замкнул» свою границу, установив погранично-пропускной пункт на мосту через реку Хаккари. Оставив армянских стратегов в состоянии шока. Здесь строили планы рестарта «миацума», но теперь ситуация изменилась. А мышеловка захлопнулась. И учитывая все реалии, и политические, и экономические, и военные, президент Азербайджана Ильхам Алиев может позволить себе заявить: «Отсюда, из Лачинского края, который они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им: ваша книга закрылась. Книга «Миацума» закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны послали туда, куда надо. Поэтому остался единственный путь – подчиниться законам Азербайджана».

Успехи в государственном строительстве и достижении реальной независимости выглядят именно так.

Отдел политики Minval.az