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В воскресенье воздух в Баку прогреется до 31 градуса

В воскресенье воздух в Баку прогреется до 31 градуса

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, сообщает Report со ссылкой на заместителя министра экологии и природных ресурсов Умайру Тагиевау.

По ее словам, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода без осадков.

В низменных районах температура воздуха повысится до 35 градусов.

Замминистра сообщила, что в горных и предгорных районах будут наблюдаться нестабильные погодные условия: “В последние дни мая прогнозируются дожди локального характера”.

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