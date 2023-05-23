«Глобальный Юг» требует реформирования СБ ООН

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Одним из примечательных моментов на саммите G7 стало то, что премьер-министр Индии Наренда Моди, выступая, заявил, что «ООН и ее Совет Безопасности не отвечают требованиям нынешних реалий”. По его словам, организация должна стать голосом “глобального юга”, но без проведения реформ останется просто ток-шоу.

Естественно, что это не новость и никакое ноу-хау индийский премьер своим заявлением не привнес. Он просто сказал то, о чем думают многие в Индии и странах, подобных ей, которые на момент создания СБ ООН были колониями или полуколониями, или как Турция, которая боялась требовать у Греции даже береговые острова. Сейчас ситуация изменилась.

Такие страны, как Индия, Бразилия, Турция, Иран, и ряд государств на континентах Африки и Южной Америки считают, что именно они достойны иметь такое же положение, что и победители Второй мировой войны (ВОВ). Кстати говоря, о ВОВ и ее итогах: генерал фельдмаршал Вильгемль Кейтель, когда подписывал капитуляцию, воскликнул: «Что, и французы здесь?».

Известная история, поскольку Франция не победила, она просто оказалась среди победителей из-за присоединения к партизанской войне. С таким же успехом «победителем» можно считать и Китай, который на момент удара по Херосиме и Нагасаки находился практически под оккупацией Японии и не имел даже теоретических шансов ее победить. Тем не менее историю пишут победители, а реальными победителями оказались США, Великобритания и Советский союз, формально Франция и Китай.

Но прошло время, Советского Союза не стало, на земле появилось множество стран с амбициозными планами. Индия и ей подобные позабыли свою четырехвековую колониальную историю. Даже Азербайджан (президент Ильхам Алиев также заявляет о необходимости реформ в ООН), бывший в составе Советского Союза, может считать себя полноправным победителем в ВОВ.

СБ ООН – клубок юридических казусов

На сегодня члены СБ ООН – это северные страны (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай). Реформирование ООН и Совета безопасности, безусловно, назрело, так как нынешняя система международных отношений больше не в состоянии сохранять политический баланс, сложившийся после ВОВ – это очевидно. Однако без глобального кризиса, который выявит новых победителей, способных доказать на деле, что они заслуживают право занимать кресла в СБ ООН, вряд ли что изменится.

Вопрос: почему СБ ООН должен реформироваться? Юридический казус. Если взять российско-украинскую войну, то оба государства считались победителями в ВОВ, но в составе Советского Союза, а поскольку правопреемником Советов считается Россия, то кресло в СБ ООН осталось за ней. Россия вторглась в суверенную страну и руководствуясь какими-то историческими, необоснованными притязаниями, отказывается признавать само существование украинского народа и считает их русскими. СБ ООН бессилен что-либо предпринять против России. Организация не может провести ни одну антироссийскую резолюцию, осуждающею ее, поскольку Россия – член СБ ООН.

Тоже самое можно сказать и о США, которые перебили миллион иракцев и никакому осуждению со стороны СБ ООН не подверглись. Или же взять бомбардировку и уничтожение Ливии. Поэтому по итогам российско-украинской войны статус России, как постоянного члена Совбеза, неизбежно будет подвергаться сомнениям. Пока об этом предпочитают не говорить, но в случае фатального для России исхода в конфликте с Украиной тема может быть поднята.

Богатство крупных корпораций

Ни для кого не секрет, что сегодня состояние таких людей, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Джеффа Безоса и других корпораций превышает 200 миллиардов долларов. Только в этом году состояние Цурекрберга выросло на 44 миллиарда долларов. И это в то время, когда правительство США говорит о дефолте, нехватке денег, а идея Байдена о необходимости повысить налоги на прибыль богатых сталкивается с ярым сопротивлением. К слову, в США самые состоятельные платят очень низкие подоходные налоги.

– Но причем тут ООН?- спросит читатель.

А при том, что эти люди богаче многих государств планеты. К примеру, того же Азербайджана, который сегодня имеет всего лишь 63 миллиарда капитализации при том, что продает нефть, газ, и другое. Американская компания Amazon, и та богаче. А ведь эти лица и корпорации влияют на выборы в разных государствах, активно вмешиваются в экономику, политику, социальные сферы других стран.

Такие корпорации как Facebook, Google влияют на внутриполитические процессы в тех или иных государствах через свои манипуляции в соцсетях и другие рычаги давления. Они давно переросли США, стали частью общемирового процесса, а регуляции никакой. Не говоря уже о том, что они могут создать свои ЧВК, обзавестись своими армиями. ООН и все существующие в мире международные полит-экономические механизмы никак не регулируют их.

БРИКС – как альтернатива

Как заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал, речь идет о 30 странах. На данный момент БРИКС состоит из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР.

Новостной портал NewZimbabwe на прошлой неделе со ссылкой на внутренние документы БРИКС сообщил, что присоединения к группе сейчас добиваются: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.

Всем этим странам предстоит дождаться согласования членами БРИКС фундаментальной концепции расширения группы. Собственно, это те страны, которым надоел западный финансово-экономический диктат. Естественно, БРИКС сегодня – это больше пропагандистский инструмент, не имеющий каких-либо реальных рычагов влияния в решении мировых процессов.

Сегодня БРИКС – это организация, выступающая за альтернативный мир, но не принимающая действенных шагов в этом направлении, и большинство ее стран более чем на 50% экономически и политически зависят от Запада и США. К примеру, члены БРИКС – Китай и Индия имеют больше товарооборота с США и инвестиций оттуда, нежели между собой. Так что БРИКС – это клуб недовольных, которые пытаются выторговать для себя какие-то привилегии у западных стран. И то, что заявления об объединении делаются открыто – это пока только цветочки, а ягодки будут потом. Запад не допустит смены своих доминирующих позиций в мире, а потому от итогов войны в Украине будет зависеть вектор дальнейшего развития мира.

Ниджат Гаджиев