В Сабунчинском районе Баку, на территории поселка Рамана, обнаружены боеприпасы.
На место был направлен мобильный отряд по разминированию Службы спасения особого риска МЧС, говорится в сообщении ведомства.
После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов стало ясно, что обнаруженные боеприпасы включают: 1 ручную гранату Ф-1, 1 взрыватель УЗРГМ, 55 патронов калибра 5,45 мм и 1 магазин от автомата АК-74.
Эксперты извлекли боеприпасы и вывезли их для обезвреживания.