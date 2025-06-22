В Сабунчинском районе Баку, на территории поселка Рамана, обнаружены боеприпасы.

На место был направлен мобильный отряд по разминированию Службы спасения особого риска МЧС, говорится в сообщении ведомства.

После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов стало ясно, что обнаруженные боеприпасы включают: 1 ручную гранату Ф-1, 1 взрыватель УЗРГМ, 55 патронов калибра 5,45 мм и 1 магазин от автомата АК-74.

Эксперты извлекли боеприпасы и вывезли их для обезвреживания.

